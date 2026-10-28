28.10.2026
Hannele Mikkasen kolumni: Kohtaamisia, katseita ja kuulemista
”Pidä minun kädestä kiinni”, sanoi palvelukeskus Konttilanhovin asukas minulle musiikin kuunteluhetkellä. Kosketus on muun muassa vanhuksille suuri ja merkityksellinen. Monet aistit heikkenevät ja häviävät kokonaan ikävuosien myötä. Tuntoaisti on viimeisin toimiva aistimme.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.