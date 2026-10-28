28.10.2026
Aluehallitus hyväksyi Siun soten yt-neuvottelujen tuloksen – tavoitteena 15,4 miljoonan euron säästöt
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen äänin 7–4. Säästötoimet koskevat kaikkiaan 376,9 henkilötyövuotta vuonna 2027, ja vakinaisen henkilöstön irtisanomiset voivat kohdistua enintään 167 henkilötyövuoteen. Suunnitelmiin kuuluu myös noin 40 vuodeosastopaikan vähentäminen.
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