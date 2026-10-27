27.10.2026
Vanhoille autoille kyyti kohti kierrätystä – “Kun vain vanhat isännät malttaisivat luopua ajoneuvoistaan”
Romuautojen kuljettaminen, rännien puhdistaminen ja mökkitalkkarin työt kuuluvat liperiläisen Janne Kiviahon yrittäjäarkeen. Monipuolinen työnkuva on syntynyt tarpeesta löytää töitä, mutta myös halusta kokeilla erilaisia asioita.
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