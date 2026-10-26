26.10.2026
Rääkkylän katkeamaton ketju: Muraalista musiikkiin ja kakluuneihin – Henri Qvick yhdistää katutaiteen, musiikin ja perinnerakentamisen
Henri Qvick osallistui vastikään muraalin maalaamiseen Rääkkylän kirkonkylällä. Katutaiteen lisäksi hänen elämäänsä kuuluvat perinteinen uunimuuraus, musiikkiopinnot ja vanhan mummonmökin kunnostaminen Niemisessä.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.