26.10.2026
Kolme liperiläistä marttayhdistystä yhdistää voimansa – isänpäiväkonsertilla kerätään varoja kokkikurssien järjestämiseen
Liperin, Papelonsaaren ja Roukalahden Martat yhdistävät voimansa konsertin järjestämiseksi isänpäivänä. Tavoitteena on kerätä varoja kokkikursseihin, jotka tuovat lapset, nuoret ja perheet ruoanlaiton äärelle.
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