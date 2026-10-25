25.10.2026
Pitkäaikaistyöttömyyden taustalla on usein monta syytä
Pohjois-Karjalassa lähes puolet työttömistä työnhakijoista on ollut työttömänä yli vuoden. Liperin ja Rääkkylän työllisyyspalveluiden asiantuntijoiden mukaan työllistymistä vaikeuttavat muun muassa osaamisen ja työpaikkojen kohtaanto-ongelmat, terveydelliset haasteet ja pitkät välimatkat. Ratkaisevaa on löytää tukea oikeaan aikaan.
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