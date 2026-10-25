25.10.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: “Siikakosken yli johtava kaunis kivisilta on paikkakunnan yksi arvokkaimmista matkailunähtävyyksistä”
Vuonna 1967 Liperi-Seura korosti Siikakosken kivisillan merkitystä paikkakunnan arvokkaana matkailunähtävyytenä. Saman kokouksen muut kannanotot ja päätökset kertovat seuran monipuolisesta työstä paikallisen historian ja kulttuuriperinnön vaalimiseksi.
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