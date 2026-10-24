24.10.2026
Kristillinen koulu kiinnostaa aiempaa enemmän – Siikasalmella opiskelee kyläkoulun verran oppilaita
Kristillisten koulujen suosio on kasvanut Suomessa, ja sama kehitys näkyy myös Siikasalmella. Liperissä toimivan koulun oppilasmäärä on kasvanut viime vuosina, ja rehtori Jari Kerosen mukaan myös koulua koskevia yhteydenottoja on tullut aiempaa enemmän.
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