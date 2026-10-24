24.10.2026
CP-Helmarit voitti MM-pronssia – historiallinen debyytti päättyi voittoon
Suomen naisten CP-jalkapallomaajoukkue saavutti MM-pronssia ensimmäisissä maailmanmestaruuskisoissaan. CP-Helmarit kukisti Irlannin jännittävässä pronssiottelussa maalein 4–3. Liperiläisellä Ylämyllyn Yllätyksellä oli vahva edustus joukkueessa.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.