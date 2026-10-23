23.10.2026
Runo- ja laulumaailma konsertoi 20-vuotisen taipaleensa kunniaksi – “Se on ilo”
Liperiläinen Runo- ja laulumaailma on esittänyt runoja ja lauluja jo kahden vuosikymmenen ajan. 20-vuotisen taipaleensa kunniaksi yhdistys järjestää konsertin, jossa kuullaan vuosien varrella tutuksi tulleita säveliä ja säkeitä. Yhdistyksen toiminnan ytimessä on yhä halu tarjota kulttuuria kaikille ja välittää sen synnyttämää iloa.
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