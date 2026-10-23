23.10.2026
Kotihoidon tuen ehdot muuttuvat vuodenvaihteessa – tukea maksetaan jatkossa vain lastaan itse hoitavalle vanhemmalle
Kotihoidon tuen ehdot tiukentuvat vuoden 2027 alussa. Jatkossa tuen saaminen edellyttää pääsääntöisesti kolmen vuoden asumista Suomessa tai EU- tai Eta-maissa, ja tukea maksetaan vain lastaan itse hoitavalle vanhemmalle.
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