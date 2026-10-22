22.10.2026
Siun soten yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet – henkilöstöön kohdistuu mittavia säästöaikeita
Siun soten yhteistoimintaneuvotteluissa haettiin 15,4 miljoonan euron säästöjä. Säästötavoitteesta noin 6,3 miljoonaa euroa kohdistuu henkilöstöön, mutta lopulliset henkilöstövaikutukset tarkentuvat myöhemmin. Aluehallitus käsittelee neuvottelutulosta ensi viikolla.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.