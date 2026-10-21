21.10.2026
Liperin työttömyysaste on maakunnan toiseksi matalin – Rääkkylässä työttömien määrä kasvoi
Pohjois-Karjalan työttömyysaste laski laski hienoisesti kuukaudentakaiseen verrattuna. Kuntien väliset erot olivat kuitenkin suuria: Liperissä työttömyys oli maakunnan toiseksi matalinta, kun taas Rääkkylässä työttömyysaste kuului korkeimpiin ja työttömien määrä kasvoi vuodessa eniten.
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