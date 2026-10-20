20.10.2026
“Tankkaaminen tekee kipeää” – Kysyimme, onko polttoaineen hinnalla kipurajaa
Polttoaineen kallistuminen kiristää autoilijoiden kukkaroa, mutta missä kulkee kipuraja? Toisille kaksi euroa litralta on jo liikaa, toiset ovat valmiita maksamaan enemmänkin, koska arki vaatii liikkumista. Kysyimme Liperin kirkonkylällä, miten polttoaineen hinta vaikuttaa ajamiseen ja milloin raja tulee vastaan.
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