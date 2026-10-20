Sid Sirkiä (vas.), Seppo Tolvanen ja Jorma Suhonen pitävät polttoaineen hintaa korkeana. Sirkiän ja Suhosen mukaan kipuraja on jo ylitetty kahden euron kohdalla, Tolvasen mukaan kipuraja on kolme euroa litralta. Kuva: Hanna-Leena Kunttu