20.10.2026
Rääkkylän katkeamaton ketju: Pertti Lievonen on elänyt koko elämänsä Rääkkylässä – taksimittariin kertyi kaksi miljoonaa kilometriä
Rääkkyläläinen Pertti Lievonen on tehnyt pitkän työuran kauppiaana ja taksinkuljettajana. Kotiseutu, liikunta ja vuosikymmenten varrelta kertyneet muistot ovat yhä osa hänen arkeaan Porttisuolla.
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