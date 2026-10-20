20.10.2026
CP-Helmarit voitti Japanin ja eteni MM-kisoissa neljän parhaan joukkoon
Yhdysvalloissa pelattavissa MM-kisoissa debytoiva Suomen naisten CP-jalkapallomaajoukkue on edennyt neljän parhaan joukkoon. CP-Helmarit käänsi Japani-ottelun edukseen 2–1-lukemin tekemällä voittomaalin toisen puoliajan lisäajalla. Joukkueessa on vahva paikallisedustus, sillä Ylämyllyn Yllätyksen pelaajia on joukkueessa kuusi.
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