18.10.2026
Toimittajan kolumni: Talkoohenki kertoo siitä, mitä arvostamme
Pikkutyttönä opin, että urheiluseuran toiminta on paljon muutakin kuin harjoituksia ja jännittäviä kilpailutapahtumia. Jotta harjoituksia ja kilpailuja voidaan järjestää, tarvitaan myös niitä, jotka suunnittelevat toimintaa, ohjaavat harjoituksia, keittävät kahvit ja paistavat makkarat kilpailuissa, ottavat aikaa ja mittaavat tuloksia.
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