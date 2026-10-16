16.10.2026
Mikä metsän eläimistä on suurin? Viinijärven kirjastossa testattiin lasten luontotietämystä
Syyslomaviikolla lapset pääsivät Viinijärven kirjastossa vastaamaan eläinaiheiseen visailuun ja tutustumaan kiinnostaviin kirjoihin. Samalla selvisi, että pienillä lukijoilla oli jo tietoa niin metsän eläimistä kuin untuvikoistakin.
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