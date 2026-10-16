16.10.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: ”Kivikon kyntäminen ei kannata” – maaseudun autioituminen puhutti jo 1960-luvulla
Kotiseutu-uutisissa kirjoitettiin lokakuussa 1967 Leppilammin kylästä, jossa maatalojen pellot metsittyivät ja nuoret muuttivat pois. Kuuden vuosikymmenen takainen artikkeli kuvasi maaseudun murrosta, jonka seuraukset näkyvät yhä.
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