15.10.2026
Poliisi: Henkilövahinkoihin johtaneet liikenneonnettomuudet vähenivät Pohjois-Karjalassa neljänneksellä
Itä-Suomessa liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä laski tammi–elokuussa edellisvuodesta. Myös henkilövahinkoihin johtaneet liikenneonnettomuudet vähenivät kaikissa kolmessa maakunnassa. Pohjois-Karjalassa niitä kirjattiin 45, kun vuotta aiemmin määrä oli 59.
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