14.10.2026
Rääkkylän katkeamaton ketju: ”Kun hevosia rakastaa yli kaiken, riittää, että ne vain ovat” – Riitta Wardille hevoset ja luonto ovat voimavara
Rääkkyläläisen Riitta Wardin elämää rytmittävät hevoset, taide ja matkailuyrittäjyys. Koivuniemi Campingin yrittäjän arjessa riittää tekemistä, mutta luonnonläheinen elämä on hänelle paljon enemmän kuin työtä ja harrastuksia: se on tapa elää ja katsoa maailmaa.
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