13.10.2026
Norppa koristaa nyt tyhjän rivitalon päätyä – Rääkkylässä purkamista odottaa toistakymmentä taloa
Norppa ja värikäs auringonlasku ovat tuoneet uutta ilmettä tyhjillään olevan rivitalon päätyyn Rääkkylän kirkonkylällä. Maalaus ei kuitenkaan ratkaise laajempaa ongelmaa: kunnassa on toistakymmentä purkukuntoista rivitaloa, joiden purkamiseen ei tahdo löytyä rahaa.
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