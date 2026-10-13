Valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottavat alimman vanhuuseläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen. Mitä asiasta ajattelevat Tuure Haavisto, Toni Mehto, Marko Romppanen ja Katja Hopponen? Kuva: Hanna-Leena Kunttu