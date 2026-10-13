13.10.2026
Gallup: Eläkeikä 70 vuoteen? Näin Liperissä kommentoidaan ehdotusta
Valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottavat alimman vanhuuseläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen. Kotiseutu-uutisten haastattelemat paikalliset pohtivat, riittävätkö voimat työelämässä entistä pidempään ja milloin eläkepäivistä pitäisi päästä nauttimaan.
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