12.10.2026
Toimittajan kolumni: Syyslomalla kannattaa tarttua tekstiin
Syysloma tarjoaa koululaisille mahdollisuuden hengähtää koulutyöstä. Päiviin voi mahduttaa nukkumista, aikaa kavereiden kanssa, harrastuksia ja ehkä vähän joutilaisuuttakin. Toivottavasti lomalla on aikaa myös lukemiselle. Ei siksi, että jokaisen pitäisi suorittaa lomallakin, vaan siksi, että lukeminen voi olla yksi loman parhaista iloista.
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