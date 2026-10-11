11.10.2026
Palokuntanuorissa opitaan taitoja, joista voi olla hyötyä läpi elämän
Palokuntanuorille harrastus opettaa käytännön taitoja ja toisten auttamista sekä tarjoaa ystävyyssuhteita. Liperiläisen palokuntanuoriso-ohjaaja Heidi Pöyhösen mukaan harjoituksissa opitut taidot voivat auttaa yllättävissä tilanteissa vielä vuosienkin päästä.
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