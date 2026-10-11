11.10.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: Viljankeräystä, jääkiekkoilua ja uusi huoltoasema
Mitä tapahtui Liperissä ja Rääkkylässä syksyllä 1967? Kahdeksansivuinen paikallislehti kertoi viljankeräyksistä, urheiluhankkeista, uusista palveluista – ja monista muista paikallisista puheenaiheista. Vanhan lehtinumeron lyhyet uutiset piirtävät elävän kuvan aikansa arjesta ja kylien kehityksestä.
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