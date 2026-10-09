9.10.2026
Uusi koulu kasvattaa Rääkkylän hyvinvointipalvelujen menoja
Rääkkylän hyvinvointilautakunnan talousarvioesityksessä ensi vuoden toimintakulut kasvavat noin 151 000 euroa. Perusopetuksen menoja kasvattavat uuden koulun käyttöönotto ja siihen liittyvät kustannukset, samalla kun perusopetuksen oppilasmäärän ennakoidaan vähenevän.
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