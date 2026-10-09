9.10.2026
Toimittajan kommentti: Eihveli ansaitsee uuden mahdollisuuden
Eihvelin tulevaisuus on avoinna: Birdlife Pohjois-Karjala ei aio kunnostaa huonokuntoista lintutornia, ja ilman uutta vastuunkantajaa edessä voi olla purkaminen. Mutta olisiko Rääkkylän kunnalla syytä nähdä tornissa muutakin kuin korjauskustannuksia? Toimittajan kommentissa perustellaan, miksi Eihveli ansaitsisi uuden mahdollisuuden matkailukohteena.
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