9.10.2026
Mikä on Eihvelin kohtalo? – Vuoniemessä sijaitseva lintutorni on edelleen käyttökiellossa, mutta kuinka kauan?
Parikymmentä metriä korkea Eihveli on tarjonnut kävijöille näkymiä Rääkkylän luontoon jo 1990-luvulta lähtien. Nyt torni on suljettu turvallisuussyistä, ja sen kunnostaminen maksaisi arvion mukaan 30 000 euroa.
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