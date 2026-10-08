8.10.2026
Lokakuussa puutarhaa ei tarvitse siivota viimeisen päälle – “Onko tämä oikeasti tarpeen tehdä nyt?”
Puutarhatöitä riittää vielä lokakuussa, mutta kaikkea ei kannata tehdä valmiiksi ennen talvea. Puutarhaliiton mukaan istutuksia voi tehdä maan jäätymiseen saakka, ja pihan luonnollista kasvijätettä kannattaa jättää talveksi paikoilleen.
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