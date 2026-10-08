8.10.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: “Ku tämä on miun kotin, nii eihän miulla missään näin hyvä olis”
Vuonna 1967 Kotiseutu-uutiset kävi katsomassa, miten asui Mattisenlahdentien varressa asunut Karvisen Antti. Koti oli vaatimaton, vain noin seitsemän ja puolen neliön kokoinen mökki, mutta sen pienuus ei isäntää haitannut.
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