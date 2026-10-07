7.10.2026
Rääkkyläläinen Kaupparinne ostaa Liperin Rautanetin – rautakaupan valikoimaa on tarkoitus laajentaa
Rääkkyläläinen Kaupparinne Oy jatkaa Liperin Rautanetin toimintaa, kun yrityksen liiketoiminta siirtyy Timo Turpeiselta Harri Mikkoselle. Uusi yrittäjä aikoo laajentaa myymälän valikoimaa ja mahdollisesti palkata Liperiin uuden työntekijän.
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