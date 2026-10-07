7.10.2026
Rääkkylä kannattaa kuntalaisten valitusoikeutta rajaavaa lakimuutosta
Rääkkylän kunnanhallitus kannattaa lakimuutosta, joka rajaisi kunnan jäsenen oikeutta valittaa tietyistä kunnan kiinteistökaupoista. Muutoksen mukaan pelkkä kunnan jäsenyys ei jatkossa riittäisi valituksen tekemiseen, jos kunta myy tai vuokraa kiinteistön yksityishenkilölle tämän asunnoksi.
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