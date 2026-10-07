7.10.2026
Rääkkylä hakee uutta suuntaa – uusi kuntastrategia etenee valtuuston käsiteltäväksi
Rääkkylä hakee uudella kuntastrategialla suuntaa vuosille 2026–2030. Strategiassa kunnan pienuus nähdään vahvuutena, ja tavoitteena on vahvistaa elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja luonnon merkitystä sekä tehdä päätöksiä lähellä kuntalaisia.
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