6.10.2026
Pirkko Hyvärinen jättää Viinijärven kyläyhdistyksen puheenjohtajan tehtävän – ”Nyt tuntuu, että takki on tyhjä”
Kylätoiminnassa neljä vuosikymmentä mukana ollut Pirkko Hyvärinen jättää ensi vuonna Viinijärven kyläyhdistyksen puheenjohtajan tehtävän. Päätös on kypsynyt pitkään, ja nyt Hyvärinen haluaa antaa tilaa nuoremmille tekijöille.
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