6.10.2026
Norppa maalataan rivitalon seinään – Rääkkylässä rivitalojen ilmettä kohennetaan taiteen keinoin
Rääkkylän kirkonkylän tyhjillään olevien rivitalojen ilmettä ryhdytään kohentamaan taiteen keinoin. Lauantaina Paksuniementien varrella sijaitsevan rivitalon päätyyn syntyy Turusta tulevien taiteilijoiden voimin muun muassa norppa.
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