6.10.2026
Nälkäpäivä toi lipaskerääjät kauppojen edustoille Liperissä – Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti valtakunnallisesti 640 000 euroa
Liperin ja Ylämyllyn SPR:n vapaaehtoiset keräsivät syyskuun lopulla Nälkäpäivän lipaskeräyksessä rahaa Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Valtakunnallisesti keräys tuotti 640 000 euroa – noin 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
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