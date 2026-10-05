5.10.2026
Piispa Jari Jolkkosen teos tavoittelee Vuoden kristillinen kirja -titteliä
Piispa Jari Jolkkosen Nasaretin Mestarin tarina on valittu kahdeksan finalistin joukkoon Vuoden kristillinen kirja 2026 -kilpailussa. Jeesus Nasaretilaisen elämää uusimman tutkimuksen valossa tarkasteleva teos perustuu Ylen suosittuun dokumenttisarjaan.
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