Waltter, Axel, Mio ja Rosanna Savolainen on valittu Liperin vuoden nuoriksi yrittäjiksi. Sisarukset ostivat perävaunuja ja venetrailereita valmistavan Juhta Oy:n vuonna 2023 ja siirsivät tuotannon Viinijärvelle. Palkinnon otti vastaan Waltter Savolainen. Kuva: Mikko Pönkkä