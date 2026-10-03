3.10.2026
Neljä sisarusta jatkaa Juhta Oy:n tarinaa Viinijärvellä – Vuoden nuori yrittäjä -palkinnon arvoisesti
Waltter, Axel, Mio ja Rosanna Savolainen on valittu Liperin vuoden nuoriksi yrittäjiksi. Sisarukset ostivat perävaunuja ja venetrailereita valmistavan Juhta Oy:n vuonna 2023 ja siirsivät tuotannon Viinijärvelle.
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