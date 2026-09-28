28.9.2026
Rääkkylän katkeamaton ketju: Lapsuuden haave toi Eeva Mikkosen takaisin Rääkkylään
Rääkkyläläinen Eeva Mikkonen haaveili lapsena 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan työstä ja päätyi myöhemmin toteuttamaan haaveensa. Sittemmin ammatti vaihtui kaupan alalle, mutta koti on pysynyt Rääkkylässä. Nyt Mikkonen toivoo uuden koulun tuovan kuntaan lisää vetovoimaa ja uusia asukkaita.
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