28.9.2026
Matti Tolvasen uusi kirja tuo Rääkkylän rivien väliin – sovinnon myötä säästyi kymmeniä tuhansia euroja
Rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen tunnetaan oikeustapausten asiantuntijana ja lain tulkkina, mutta hänen tuoreessa kirjassaan on myös yllättävä Rääkkylä-yhteys. Tolvanen kertoo uransa merkittävimmästä asianajotehtävästä tavalla, jonka paikallinen lukija tunnistaa.
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