27.9.2026
Vanhat koneet herättivät muistoja ja kiinnostivat kaikenikäisiä
Liperin Leipäpäivän yhteydessä järjestetty Hakoja, tonkkia ja veteraanikoneita -tapahtuma toi koulukeskuksen piha-alueelle yli 40 vanhaa konetta. Traktoreiden äärellä muisteltiin menneitä, ihasteltiin vanhaa tekniikkaa ja annettiin lasten kokeilla, miltä tuntui istahtaa veteraanikoneen ratin taakse.
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