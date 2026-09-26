26.9.2026
Vauvasta kasvoi aikamies – Leipäpäivä houkutteli tuhansittain ihmisiä Liperin koulukeskukselle
Liperin Leipäpäivä on kasvanut pienestä kylätapahtumasta tuhansia ihmisiä kokoavaksi syksyiseksi sadonkorjuujuhlaksi. Tänä vuonna Liperin koulukeskukselle saapui jälleen väkeä ruisleivän, uutispuuron, käsitöiden, eläinten ja ennen kaikkea kohtaamisten äärelle.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.