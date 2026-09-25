25.9.2026
“Ei tarvitse yksin mökissään olla” – Rääkkylässä kokoonnuttiin syystorille ja katuviestiin
Rääkkylän syystorilla riitti tänään vilskettä, kun torikauppiaat myivät satokauden antimia ja kuntalaiset vaihtoivat kuulumisia. Päivän ohjelmaan kuului myös perinteinen katuviesti, jossa porkkanat toimivat viestikapuloina.
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