24.9.2026
Nälkäpäivä näkyy Liperin kirkonkylällä ja Ylämyllyllä – vapaaehtoiset jalkautuvat kauppojen edustoille
Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäiväkeräys järjestetään Liperissä ja Ylämyllyllä perjantaina ja lauantaina. Vapaaehtoiset kerääjät jalkautuvat kauppojen edustoille, ja Liperin kirkonkylällä Nälkäpäivään liittyy myös maksuton ruokailu.
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