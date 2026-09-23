23.9.2026
Liperiläinen naudanlihan tuotanto porskuttaa vastatuulesta huolimatta – Nenore Oy suunnittelee jo uutta investointia
Kotimaisen naudanlihan tuotanto ja kulutus hiipuvat valtakunnallisesti, mutta Liperissä katse pidetään tulevaisuudessa. Nenore Oy:n yrittäjä Vesa Eronen muistuttaa, että maatalouden kannattavuus vaatii työtä ja pääomaa – ja kehottaa kuluttajia katsomaan tarkasti pakkausten merkintöjä.
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