23.9.2026
Autoilijat äänestivät – Kuoringan levähdyspaikka nousi Suomen kauneimpien pysäköintipaikkojen joukkoon
Liperissä sijaitseva Kuoringan levähdyspaikka ja uimaranta keräsi toiseksi eniten mainintoja Autoklinikan järjestämässä Suomen kaunein pysäköintipaikka -äänestyksessä. Ykkössijan vei Puumalassa sijaitseva Lietveden maisematie.
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