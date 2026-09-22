22.9.2026
Toimittaja testaa: Villapaita – käsityöihmisen suuri keskeneräinen projekti
Sosiaalinen media saa villapaidan neulomisen näyttämään helpolta välityöltä, joka valmistuu kuin huomaamatta. Todellisuudessa ainakin tämän neulojan villapaitaprojektit ovat edenneet huomattavasti hitaammin – ja välillä langat ovat löytäneet kokonaan uuden käyttötarkoituksen.
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