22.9.2026
Sukupolvi vaihtui, suunta tarkentui – Peltokuuselan tilalla etsitään kannattavuutta uusin avauksin
Kun Ahonkylässä sijaitsevalla Peltokuuselan tilalla tehtiin reilu kaksi vuotta sitten sukupolvenvaihdos, uusi yrittäjä Lauri Koponen otti ohjakset käsiinsä koko 2000-luvun tiukimmassa maatalouden kannattavuustilanteessa. Pelkkä murehtiminen ei kuitenkaan laskuja maksa: tilalla katse on kääntynyt siihen, miten toiminnasta saadaan irti enemmän.
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