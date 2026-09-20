20.9.2026
Liperissä etsitään jälleen vuoden parhaita leipiä – Kenen leipä on ulkonäön, tuoksun, maun ja rakenteen perusteella paras?
Liperin Leipäpäivän leipäkilpailussa kotileipurit pääsevät jälleen näyttämään taitonsa. Ruisleivät ja muut leivät kilpailevat omissa sarjoissaan, joissa ratkaisevat ulkonäkö, tuoksu, maku ja rakenne. Viime vuoden voittajan mukaan täydellisen ruisleivän salaisuus löytyy muun muassa vanhasta juuresta, hyvästä rukiista ja oikean lämpöisestä uunista.
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